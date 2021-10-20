Нападник Барселони Серхіо Агуеро розповів, чому вирішив грати під 19-м номером, хоча 10-ка була вакантною після відходу Мессі.

"Це номер, під яким я грав на чемпіонаті світу серед футболістів до 20 років. Під ним я грав і в національній команді. У Мессі був десятий номер.

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Коли Піке та інші люди з клубу стали говорити мені про цей номер, я вже попросив 19-й. Десятка добре підходить Ансу Фаті. Він молодий, у нього є талант, який повинен допомогти нам", – цитує Агуеро Football Espana.

Нагадаємо, аргентинець перебрався у Барселону влітку на правах вільного агента. Він сподівався, що гратиме за каталонців зі своїм другом Ліонелем Мессі. Однак останній не зміг продовжити контракт і був змушений перейти в ПСЖ.

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