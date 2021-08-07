Серхіо Агуеро зберігає спокій навіть після втрати можливості зіграти в одному клубі з кумом.

Новачок Барселони спокійно готується до сезону і не думає тікати з клубу, стверджує Marca.

Куман відреагував на відхід Мессі з Барселони

Не секрет, що Мессі був однією з головних причин переїзду Куна на Камп Ноу. 5 серпня стало відомо про сенсаційний відхід Лео, і деякі ЗМІ почали приписувати Агуеро думки про відхід. Втім, 33-річний нападник таки одягне футболку "блаугранас" в офіційних матчах.

Нагадаємо, аргентинець приєднався до Барселони на правах вільного агента після 10 успішних років у складі Ман Сіті.

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