Как известно, 34-летний аргентинец и Барселона не смогли заключить новый контракт из-за превышения лимита зарплат в каталонском клубе. Как следствие, Лионель Месси стал свободным агентом и, скорее всего, перейдет в ПСЖ.

Месси в ПСЖ: культовое издание обнародовало цифры космического контракта идола Барселоны

"Трудно осознать, что ты больше не будешь играть за Барселону. Лео, спасибо за все, что ты сделал для клуба. Я в восторге от сезона, в течение которого мы работали вместе. Я поражен твоим профессионализмом и желанием побеждать", – написал Куман в Twitter.

Напомним, Рональд возглавил Барсу летом 2020-го и в дебютном сезоне во главе "блаугранас" выиграл с командой Кубок Испании.

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує