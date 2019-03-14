Агроном НСК Олимпийский заявил, что газон, который Сарри назвал катастрофой, находится в оптимальном состоянии

Главный агроном НСК Олимпийский Максим Стельмах прокомментировал состояние газона накануне матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором киевское Динамо примет лондонский Челси.

"Что касается газона, могу действительно сказать, что он не в идеальном состоянии. На это повлиял затяжной осенне-зимний период – тяжелые матчи Ворсклы, Шахтера и Динамо в еврокубках.

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Было трудно не потому, что эти клубы играли друг за другом, а из-за погодных условий. Снег пришлось убирать с помощью техники. У нас был перерыв, но это не летний перерыв. Поэтому в начале февраля мы начали активно восстанавливать газон.

Было проведено достаточно много работ. Даже сейчас, сразу после тренировки, мы проводим ремонт газона и видим, что нет больших следов от бутс, повреждений и ям. Это означает, что газон достаточно стабилен, он не разрывается.

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Возможно, газон не идеален, но он ровный. Честно говоря, мне кажется, поле в оптимальном состоянии, и оно готово принимать матч такого уровня", – рассказал Максим Стельмах в интервью телеканалу Футбол 1.