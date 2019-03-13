Динамо – Челси: прогноз на матч Лиги Европы

Динамо Киев принимает Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Динамо – Челси состоится 14 марта в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Динамо – Челси, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение лондонской команде.

Авторитетная контора William Hill считает фаворитом матча Челси. Победа лондонцев оценивается коэффициентом 2.15. На победу Динамо предлагают поставить с коэффициентом 3.50, а на ничью – 3.20.

Выход Челси в четвертьфинал оценивается в символические 1.00, камбэк Динамо специалисты считают чем-то из разряда фантастики – 26.00.

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Специалисты BWin дают практически такие же коэффициенты: 2.15 – на победу команды Александра Хацкевича, 3.50 – на гостей. Ничья оценивается в 3.30. Интересно, что эта контора вообще не принимает ставок на выход Динамо в четвертьфинал Лиги Европы.

Напомним, в первом матче на Стэмфорд Бридж Челси разбил Динамо со счетом 3:0. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2018/19 пройдет 15 марта. Начало в 14:00 по киевскому времени.