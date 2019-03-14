Агроном НСК Олімпійський заявив, що газон, який Саррі назвав катастрофою, перебуває в оптимальному стані

Головний агроном НСК Олімпійський Максим Стельмах прокоментував стан газону напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому київське Динамо прийматиме лондонський Челсі.

"Стосовно газону, можу дійсно сказати, що він не в ідеальному стані. На це вплинув затяжний осінньо-зимовий період – важкі матчі Ворскли, Шахтаря й Динамо у єврокубках.

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Було важко не через те, що ці клуби грали один за одним, а через погодні умови. Сніг довелося прибирати за допомогою техніки. У нас була перерва, але це не літня перерва. Тому на початку лютого ми почали активно відновлювати газон.

Було проведено досить багато робіт. Навіть зараз, відразу після тренування, ми проводимо ремонт газону і бачимо, що немає великих слідів від бутс, пошкоджень і ям. Це означає, що газон досить стабільний, він не розривається.

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Можливо, газон не ідеальний, але він рівний. Чесно кажучи, як на мене, поле в оптимальному стані, і воно готове приймати матч такого рівня" – розповів Максим Стельмах в інтерв’ю телеканалу Футбол 1.