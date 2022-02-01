"Я очень разочарован критикой, которую получил в свой адрес. Надо остановиться и подумать. Я думал, что своим поведением показал свои ценности и то, что мы все сделали для Фиорентины. Злость и обиды, которые я получил за последние несколько дней, неприемлемы.

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Я очень разочарован и должен тщательно обдумывать решения, которые мне приходится принимать. Врачи сказали мне в ноябре, что я не должен ехать в Италию, потому что я нездоров, но я сделал это, чтобы внести свой вклад и помочь Душану и его агентам найти здравый смысл. Мы провели переговоры в ноябре, и тогда он согласился продлить контракт, а уже через несколько дней попросил удвоить предложенную зарплату. В последний раз, когда я видел его, он даже не поздоровался.

Мы начали переговоры с английскими клубами. Каждый раз, когда поступало новое предложение, Влахович и его агенты отказывали. Всем было понятно, что Душан уже заключил с кем-то соглашение. Он говорил "нет" на предложении. Я ездил, но слышал "нет". Их план был таким же, как у Мбаппе с ПСЖ: уйти свободным агентом, заработать деньги и разорить Фиорентину.

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Они хотели заработать на нас, так что продать его сейчас было лучшей операцией. Его агенты – лжецы. Сначала мы договорились о продлении контракта, потом о том, что он доигрывает контракт у нас, а потом случилось то, что случилось", – цитирует Комиссо Football Italia .

Напомним, "фиалки" выручили за сербского форварда 75 миллионов евро, но трансфер резко осудили болельщики клуба. Душан Влахович в момент продажи был лучшим бомбардиром Серии А.

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