Болельщики "фиалок" жестко оскорбили серба после перехода в лагерь принципиального врага. Сегодня ультрас Ювентуса были на ультраправой демонстрации во Флоренции и не упустили возможности ответить соперникам, сообщает Football Italia.

"Цыганское дерьмо, охрана не спасет твою жизнь": фанаты Фиорентины угрожают Влаховичу из-за перехода в Ювентус

"От Баджо до Влаховича, между ними Кьеза – спасибо, наш филиал, и до следующей продажи", – фаны Юве вывесили такой баннер на одной из улиц города. У стадиона Артемио Франки был нанесен еще один удар по репутации Фиорентины. "Гордость и слава Флоренции? Но даже ваши игроки не помнят об этом. Правда в том, что вы не имеете никакого значения", – такой плакат оставили туринцы в логове врага.

Добавим, что Фиорентина получит от Ювентуса за Влаховича 75 миллионов евро, а сам Душан будет зарабатывать в Турине 7 млн за сезон.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд