Збигнев Бонек, в свое время успешно выступавший за туринский клуб, прокомментировал трансферную политику "Старой синьоры".

Ювентус оформил пока самый громкий переход зимнего трансферного окна. Туринцы за 75 млн евро подписали Душана Влаховича из Фиорентины. Польская легенда считает, что большие расходы еще не гарантируют успешные результаты на футбольном поле.

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"Влахович – мощный нападающий, умеющий играть из глубины. Типичная девятка. Это замечательное приобретение для Ювентуса, но деньги не всегда решают проблему. Команду нужно строить, а не покупать.

Ювентус думал, что сможет выиграть Лигу чемпионов, взяв Роналду. Но после его прихода результаты команды в Европе даже ухудшились. Фактически это оказалось спортивным банкротством. По сути, клуб сделал хорошо для Роналду, но Криштиану не ответил тем же Юве", – цитирует Бонека Corriere dello Sport.

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