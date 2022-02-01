"Я дуже розчарований критикою, яку отримав на свою адресу. Треба зупинитись і подумати. Я гадав, що своєю поведінкою показав свої цінності і те, що ми все зробили для Фіорентини. Злість і образи, які я отримав за останні кілька днів, є неприйнятними.

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Я дуже розчарований і маю ретельно обдумувати рішення, які мені доводеться ухвалювати. Лікарі сказали мені в листопаді, що я не повинен їхати в Італію, тому що я нездоровий, але я зробив це, щоб зробити свій внесок і допомогти Душану і його агентам знайти здоровий глузд. Ми провели переговори в листопаді, і тоді він погодився продовжити контракт, а вже через кілька днів попросив подвоїти запропоновану зарплату. Востаннє, коли я бачив його, він навіть не привітався.

Ми почали переговори з англійськими клубами. Щоразу, коли надходила нова пропозиція, Влаховіч та його агенти відмовляли. Всім було зрозуміло, що Душан вже уклав з кимось угоду. Він говорив "ні" на пропозиції. Я їздив, але чув "ні". Їхній план був таким самим, як у Мбаппе з ПСЖ: піти вільним агентом, заробити гроші й розорити Фіорентину.

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Вони хотіли заробити на нас, тож продати його зараз було найкращою операцією. Його агенти – брехуни. Спочатку ми домовилися про продовження угоди, потім про те, що він дограє контракт у нас, а потім сталося те, що сталося", – цитує Комміссо Football Italia.

Нагадаємо, "фіалки" виручили за сербського форварда 75 мільйонів євро, але трансфер різко засудили вболівальники клубу. Душан Влаховіч на момент продажу був найкращим бомбардиром Серії А.

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