"Если вспомнить прошлый год перед COVID-19 на международном рынке трансферов было потрачено 7 млрд долларов. Из этой суммы 700 млн долларов пошли непосредственно агентам, и только 70 млн – клубам, которые тренировали и развивали игроков.

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Наш принцип – реформировать трансферный рынок, потому что мы не считаем позитивом иметь такой огромный денежный поток без каких-либо правил. Расчетная палата гарантирует, что клубы, которые занимаются подготовкой игроков, смогут получить причитающиеся им деньги, поскольку существует механизм солидарности, который устанавливает, что 5% трансфера должны выплачиваться клубам, которые проводили обучение. Это уже в наших правилах. Но правда в том, что выплачивается только 60 или 70 млн долларов.

Почему? Потому что это маленькие клубы, у которых нет средств, которые не знают, что могут получить эти деньги. У кого нет времени просить об этом или не могут платить адвокатам за обращение в суд. Поэтому мы хотим автоматизировать все это, чтобы обеспечить полную прозрачность процесса", – цитирует Инфантино сайт УЕФА.

Напомним, Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.

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