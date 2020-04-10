Тренер збірної України як автор грандіозного скандалу на ЧС – кривава драма з безпрецедентним рішенням ФІФА

Мауро Тассотті, помічник Андрія Шевченка у збірній України, став героєм пам'ятного інциденту на Мундіалі в Штатах. Іспанці досі йому не пробачили.

Якщо для Італії ЧС-94 – це шокуючий пенальті Роберто Баджо у фіналі, то для Іспанії – це зламаний ніс Луїса Енріке після неспортивної поведінки з боку Тассотті. Брутальний фол залишився поза увагою угорської бригади арбітрів на чолі з Паулем Шандором, вивівши суперництво обох країн на принципово новий рівень. Суперечки щодо цього епізоду не припиняються досі. Mundo Deportivo пригадує скандал, який зараз (не)безпосередньо стосується нашої збірної.

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Хав'єр Клементе взяв на американський Мундіаль більше мускулів, ніж таланту. У тій команді не було гравців рівня Хаві-Іньєсти, зате вистачало справжніх гладіаторів на кшталт Луїса Енріке, Пепа Гвардіоли або Фернандо Єрро. Нетипова Іспанія все ж пробилась до вісімки найсильніших завдяки переконливій перемозі над швейцарцями (3:0). "Ла Роха" не вражала, але помітно прогресувала з кожним матчем. Натомість Італія покладалась на магію Роберто Баджо – футбольного генія з непересічною технікою і баченням поля. "Божественний хвостик" вирішив долю протистояння з Іспанією, забивши вирішальний гол на 88-й (2:1), однак після гри говорили не про нього.

"Червона Фурія" билась до останнього і несправедливо втратила шанс на порятунок перед фінальним свистком. Андоні Гойкоечеа навмання подавав у штрафний майданчик, а Тассотті ліктем брутально зупинив "Лучо", який біг замикати на дальній стійці, хоча й не мав багато шансів. Арбітри відверто провалились – ні головний рефері, ні його помічники не помітили очевидного порушення, що остаточно покінчило з надіями Клементе та компанії. Закривавлене обличчя Луїса Енріке стане символом іспанського фіаско на Мундіалі в США. Відсутність VAR з відеоповторами робили футбол драматичним, непередбачуваним, скандальним. Можна безкінечно сперечатись щодо доцільності використання технологій, але тоді вони могли змінити долю всього турніру.

Тассотті помітно зніяковів, можливо, розгубився. Він мав репутацію порядного футболіста, який рідко переходить межі дозволеного. Пальюка та Костакурта швиденько дістали оборонця Мілана з епіцентру подій. Оскаженілий Енріке був готовий розривати усіх, навіть суддів. Майбутній наставник Барселони перебував у відчаї. У нього вкрали пенальті та можливість піти на завершальний штурм. Сильна кровотеча з носа ніяк не припинялась. Останні миті гри він провів на колінах поруч з боковою лінією, а його обличчя вмивали сльози.

"Луїс Енріке намагався вбити Тасотті та рефері... Він майже прикінчив мене, але я дивом врятувався. Зрештою, ми обоє повалились на газон. Це був сильний гравець, з характером, я ледь втримав його", – зізнається фізіотерапевт збірної Іспанії на ЧС-94 Сенен Кортегосо. Той фол був настільки кричущим, що ФІФА покарала нинішнього тренера "синьо-жовтих" постфактум, попри відсутність будь-яких згадок у протоколі Пауля Шандора. 34-річний Тасотті отримав дискваліфікацію на 8 матчів і більше не грав за Італію. Вердикт ФІФА звучав приблизно так: "вчинив акт насильства з наміром травмувати суперника". Відео гри вперше використали як доказ.

Іспанська преса зацькувала угорського рефері, який отримав незрозуміле для багатьох призначення на фінал в Пасадені. Скандальний вибір пов'язували з представником суддівської комісії ФІФА від Італії Паоло Касаріним. Останній невдовзі складе повноваження через конфлікт з Авеланжем. "Скуадра Адзурра" драматично поступилась бразильцям у серії пенальті, на вулицях Мадрида розпочалось велике свято...

Шляхи героїв пам'ятного Мундіалю знову перетнулись у 2011-му. Луїс Енріке очолював Рому, а Тассотті був другим у Мілані. "Я зробив велику дурницю і розкаювався вже через хвилину. Готовий зробити перший крок і вибачитись. Втім, зрозумію, якщо він відмовиться потиснути мені руку", – заявив Тассотті напередодні гри.

"Витекло багато води, ми постарішали на 17 років... Ось, що справді сумно. Про все інше я вже забув. Те, що відбувається на полі, повинно там залишатись", – відповів "Лучо", показово привітавшись з Тассотті на очах переповненого Сан-Сіро.

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