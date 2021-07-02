"Якщо пригадати минулий рік перед COVID-19, на міжнародному ринку трансферів було витрачено 7 млрд доларів. З цієї суми 700 млн доларів пішли безпосередньо агентам, і тільки 70 млн – клубам, які тренували і розвивали гравців.

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Наш принцип – реформувати трансферний ринок, тому що ми не вважаємо позитивом мати такий величезний грошовий потік без будь-яких правил. Розрахункова палата гарантує, що клуби, які займаються вишколом гравців, зможуть отримати належні їм гроші, оскільки існує механізм солідарності, який встановлює, що 5% трансферу повинні виплачуватися клубам, які проводили навчання. Це вже в наших правилах. Але правда в тому, що виплачується тільки 60 або 70 млн доларів.

Чому? Тому що це маленькі клуби, у яких немає коштів, які не знають, що можуть отримати ці гроші. У кого немає часу просити про це або не можуть платити адвокатам за звернення до суду. Тому ми хочемо автоматизувати все це, щоб забезпечити повну прозорість процесу", – цитує Інфантіно сайт УЄФА.

Нагадаємо, Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року.

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