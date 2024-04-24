Лорьян на своем поле влетел Пари Сен-Жермен (1:4) в 29 туре Лиги 1. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Франция. Лига 1, 29 тур

Лорьян – ПСЖ – 1:4

Голы: Бамба, 73 – Дембеле, 19, 60, Мбаппе, 22, 90

ПСЖ входит в решающую стадию сезона. Впереди полуфиналы Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии, но перед тем возник шанс закрыть все вопросы о чемпионстве. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о победе над Лорьяном, которая может гарантировать титул.

Парижские суперзвезды без особых трудностей разгромили аутсайдера Лиги 1. Все стало понятно в середине первого тайма, когда ПСЖ создал два красивых гола. Дембеле сместился в центр и с линии штрафной площади положил в дальний угол. Мбаппе обыгрался с Мендешем и курьезным ударом удвоил преимущество Парижа.

Подопечные Луиса Энрике не прилагали много усилий, поэтому моменты возникали и у их ворот. Великолепный шанс упустил Кари, очень остро после углового бил Бакайоко – пришлось включаться Доннарумме.

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Гости дали Лорьяну достаточно возможностей забить гол престижа. Бенжамен Менди воспользовался расслабленностью ПСЖ и организовал взятие ворот – скандальный защитник великолепно навесил на Бамба. На последних минутах Менди вывел на удар еще и Кацериса, однако Доннарумма вновь был на высоте.

Кстати, в старте ПСЖ вышли 17-летние Сенни Маюлу и Йорам Заг. Первый даже отметился ассистом. А на замену вышел 17-летний Итан Мбаппе. Но игру вел, конечно, старший Мбаппе.

Килиан эффектно уничтожил на дриблинге защитника и выкатил на пустые ворота Дембеле. Усман за весь чемпионат забил один гол, а сегодня оформил дубль. Прорвало перед камбэком в Дортмунд. Перед финальным свистком Мбаппе в своем стиле качнул оппонента и также записал на себя дубль.

ПСЖ уже сегодня может стать чемпионом Франции, если Монако потеряет очки с Лиллем в вечернем матче.