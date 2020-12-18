Универсал "горожан" и сборной Украины имеет шанс продолжить карьеру в другом клубе. Именно от решения Зинченко будет зависеть его будущее, убеждают британские СМИ.

Манчестер Сити не будет препятствовать уходу 24-летнего украинца в зимнее трансферное окно. В последнее время Зинченко не имеет игровой практики (только одно появление и 12 минут в текущем сезоне АПЛ), поэтому "горожане" готовы отпустить украинца. Правда, только за адекватную компенсацию и если сам игрок захочет сменить обстановку.

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Хосеп Гвардиола уже разговаривал с Александром и заявил, что тот может остаться в команде и попытаться вернуть себе место в основном составе. Но в то же время испанский наставник намекнул, что игра Зинченко пока не соответствует его требованиям, поэтому никаких гарантий для украинца нет, утверждает 90min.

Сейчас Саша тотально проигрывает конкуренцию за позицию основного левого защитника. Хосеп Гвардиола предпочитает Менди, Канселу и даже Натана Аке, а вот игра украинца вызывает вопросы. Правда, Ман Сити не будет прощаться с Зинченко любой ценой. Клуб готов выслушать предложения по украинскому универсалу, которых, к слову, хватает.

Свой интерес уже проявили представители Премьер-лиги – Лестер, Саутгемптон, Вест Хэм и Вулверхэмптон. Также за Зинченко следят клубы из России, Италии, Испании и Германии.

"Ситуация заключается в том, что ряд клубов интересуются Зинченко. Клуб объявил свою цену, которая никого не отпугивает. Это очень талантливый игрок, и теперь от него зависит, уйдет он, или нет. Он увидел, что его шансы сейчас очень ограничены, поэтому сейчас серьезно рассматривает все варианты", – цитирует 90min лицо, приближенное к Манчестер Сити.

Напомним, контракт Зинченко с "горожанами" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает украинца в 20 млн евро.

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