Футбольний агент Алан Прудніков, який представляє інтереси українського півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, висловився щодо чуток про трансфер свого підопічного у чемпіонат Росії.

"Інтерес до Саші з РПЛ? Це чутки, не бачу сенсу їх коментувати", – сказав Прудніков у коментарі виданню Sport24.

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Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про можливий відхід Зінченка з Манчестер Сіті. Наставник "містян" Хосеп Гвардіола заявив Олександру, що той може залишитися в команді та спробувати повернути собі місце в основному складі, але жодних гарантій українцю не дає, оскільки його гра наразі не відповідає вимогам тренера.

Свій інтерес до футболіста вже проявили представники Прем'єр-ліги – Лестер, Саутгемптон, Вест Хем і Вулверхемптон. Також за Зінченком стежать клуби з Росії, Італії, Іспанії та Німеччини.

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