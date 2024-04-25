ПСЖ воспользовался правом переноса своего матча в Лиге 1 на выходных, которые приходятся на промежуток между двумя полуфинальными встречами Лиги чемпионов с Боруссией Д. В свою очередь Дортмунд решил не переносить игру с Аугсбургом. Как информирует FunkeSport, на то есть несколько причин.

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Во-первых, немецкий клуб не хотел даже обсуждать саму возможность переноса, чтобы не давать игрокам алиби. Во-вторых, главный тренер "шмелей" Эдин Терзич хочет, чтобы его команда оставалась в тонусе. Матч с Аугсбургом состоится в Дортмунде, поэтому Боруссия избежит непростого выезда.

Помимо этого, согласно правилам DFL, немецкие команды должны подать заявку на изменение даты за пять недель до матча. Боруссия никак не успевала бы это сделать, учитывая, что она прошла Атлетико в четвертьфинале ЛЧ всего лишь неделю назад. DFL может изменить дату в кратчайшие сроки по юридическим причинам, по организационным соображениям или по соображениям безопасности. Матч мог быть отложен, потому что это помогло бы немецкому футболу. Однако перенос разрешен только в случае крайней необходимости.

Матчи Боруссии с ПСЖ будут сыграны 1 и 7 мая. С Аугсбургом "шмели" встретятся 4 мая.

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