Агент Тайсона розповів про причини зриву трансферу в Рому

Хавбек Шахтаря Тайсон міг перебратись в Рому, але "гірники" вирішили не продавати футболіста. Агент бразильця розповів про деталі переговорів.

"Ситуація застопорилася через відмову Шахтаря вести перемовини. Вони хочуть, щоб пункт про викуп був закритий. Конкретна сума – 30 мільйонів євро. Італійська сторона навіть намагалася домовитися, але безуспішно", – сказав Дієго Дорнеллес виданню Roma Press.

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Нагадаємо, Рома, яку очолює екс-наставник "гірників" Паулу Фонсека, була зацікавлена у підписанні Тайсона і пропонувала 8 млн євро та двох гравців, але донеччани залишились непохитними.

Сам гравець розчарований рішенням свого нинішнього клубу.

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