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Агент Тайсона розповів про причини зриву трансферу в Рому

10:07 1265 Читать на русском
Агент Тайсона розповів про причини зриву трансферу в Рому
Тайсон / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тайсон міг перебратись в Рому, але "гірники" вирішили не продавати футболіста. Агент бразильця розповів про деталі переговорів.

"Ситуація застопорилася через відмову Шахтаря вести перемовини. Вони хочуть, щоб пункт про викуп був закритий. Конкретна сума – 30 мільйонів євро. Італійська сторона навіть намагалася домовитися, але безуспішно", – сказав Дієго Дорнеллес виданню Roma Press.

Шахтар відмовився продавати Тайсона в Рому – вінгер емоційно відреагував на зірваний трансфер

Нагадаємо, Рома, яку очолює екс-наставник "гірників" Паулу Фонсека, була зацікавлена у підписанні Тайсона і пропонувала 8 млн євро та двох гравців, але донеччани залишились непохитними.

Сам гравець розчарований рішенням свого нинішнього клубу.

"Відпустіть мене!" – Тайсон мріє про перехід у Рому, фани його атакують, а бос Фонсеки не хоче приймати вимоги Шахтаря

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