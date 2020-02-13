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Агент Отаменди рассказал, ради какого клуба аргентинец готов покинуть Манчестер Сити

23:40 9 Читати українською
Агент Отаменди рассказал, ради какого клуба аргентинец готов покинуть Манчестер Сити
Николас Отаменди / фото из соцсетей

Мартин Сэндоа, агент защитника Манчестер Сити Николаса Отаменди, рассказал о планах своего клиента.

"Николас хочет закончить карьеру в Ривер Плейте, до смерти хочет этого. Отаменди хорошо чувствует себя в Манчестер Сити, играет больше, чем в прошлом году. Но если Ривер позовет... Все может случиться в июне.

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Пока мне никто не звонил, Ривер Плейт не контактировал со мной. Николас не будет навязывать свои услуги. Клуб должен сам позвонить ему. Один звонок может все изменить. Конечно, аргентинскому клубу будет очень трудно предложить Отаменди такой же контракт. Николас – игрок топ-уровня, выступает в лучшей в мире лиге", – цитирует агента TyC Sports.

Контракт Отаменди с Манчестер Сити истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.

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Николас Отаменди Николас Отаменди Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Ривер Плейт Ривер Плейт
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