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Зинченко – один из самых низкооплачиваемых футболистов Манчестер Сити

10:47 76 Читати українською
Зинченко – один из самых низкооплачиваемых футболистов Манчестер Сити
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко занимает одно из последних мест в рейтинге зарплат футболистов Манчестер Сити.

Авторитетный портал Sportmac, специализирующийся на трансферных и зарплатных показателях, опубликовал список зарплат футболистов Манчестер Сити в сезоне 2019/20.

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Защитник "горожан" Александр Зинченко в этом списке значительно отстает от других – наш легионер зарабатывает около 20 тысяч фунтов в неделю. Меньше 23-летнего украинца в команде получает лишь Фил Фоден – 12 тысяч фунтов. Интересно, что неизвестной осталась зарплата 34-летнего голкипера Скотта Карсона.

Самым богатым в составе Манчестер Сити является бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне, который еженедельно получает в клубной кассе 350 тысяч фунтов. Вторым в очереди за ним стоит Рахим Стерлинг, который кладет в свой карман 300 тысяч фунтов. Замыкает тройку толстосумов Серхио Агуэро с недельным окладом в 230,135 тысяч фунтов.

К слову, Зинченко недавно перезаключил контракт с манкунианцами до 30 июня 2024 года, поэтому, вполне возможно, что и зарплата футболиста несколько увеличилась.

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