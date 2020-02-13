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Агент Отаменді розповів, заради якого клубу аргентинець готовий покинути Манчестер Сіті

23:37 390 Читать на русском
Агент Отаменді розповів, заради якого клубу аргентинець готовий покинути Манчестер Сіті
Ніколас Отаменді / фото із соцмереж

Мартін Сендоа, агент захисника Манчестер Сіті Ніколаса Отаменді, розповів про плани свого клієнта.

"Ніколас хоче закінчити кар'єру в Рівер Плейті, до смерті хоче цього. Отаменді добре почуває себе в Манчестер Сіті, грає більше, ніж у минулому році. Але якщо Рівер покличе... Все може трапитися в червні.

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Поки мені ніхто не дзвонив, Рівер Плейт не контактував зі мною. Ніколас не нав'язуватиме свої послуги. Клуб повинен сам зателефонувати йому. Один дзвінок може все змінити. Звичайно, аргентинському клубу буде дуже важко запропонувати Отаменді такий же контракт. Ніколас – гравець топ-рівня, виступає в найкращій в світі лізі", – цитує агента TyC Sports.

Контракт Отаменді з Манчестер Сіті закінчується влітку 2021 року. В нинішньому сезоні аргентинець провів 16 матчів в АПЛ, в яких забив 2 голи.

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Теги
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