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Агент Мілевського зізнався, чому не відбувся трансфер нападника в БАТЕ

18:05 294 Читать на русском
Агент Мілевського зізнався, чому не відбувся трансфер нападника в БАТЕ
Артем Мілевський та Олександр Панков / фото із соцмереж

Відомий агент Олександр Панков зізнався, що засмучений невдачею його клієнта Артема Мілевського у переговорах з БАТЕ.

"Найболючіший зрив переговорів був з БАТЕ. Для нас це був хороший варіант – єврокубки, високі завдання в чемпіонаті. Ми вже приїхали, швидко про все домовилися, але в останній момент президент клубу сказав, що передумали брати Артема.

"У Мілевського були пропозиції з топ-чемпіонатів", – Панков

Вони провели дослідження його фізичної форми і сказали, що після чотирьох місяців простою йому буде важко набрати форму. Думаю, їм прости хтось сказав, що "ви беретесь за проблемну людину".

Після переходу в Динамо Брест Артем забрав у БАТЕ два титули. Анатолій Анатолійович Капський (президент БАТЕ. – прим) визнав, що зробив помилку, не підписавши Мілевського – сказав це і мені, і Артему", – сказав Панков в інтерв'ю Youtube-каналу "КраСава".

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Теги
Світ Артем Мілевський Артем Мілевський БАТЕ БАТЕ Олександр Панков Динамо Брест Динамо Брест
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