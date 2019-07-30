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"У Милевского были предложения из топ-чемпионатов", – Панков

09:42 101 Читати українською
"У Милевского были предложения из топ-чемпионатов", – Панков
Артем Милевский / Фото ФКДБ

Агент Артема Милевского рассказал, как бывший форвард Динамо мог оказаться в ведущих лигах Европы.

"Реальный вариант был с Порту, по-моему, при Газзаеве, 2010 год. Знаю, что Фиорентина интересовалась. Англия была, Вест Хэм точно интересовался. Но это все в то время, когда он был в Киеве.

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Были разговоры о Зените, но не при мне, мы уже с Амкаром и Крыльями Советов общались. Болезненная история была после того, как он ушел из Сплита, 4 месяца был без команды, поступило предложение из БАТЭ.

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Очень быстро договорились об условиях, но они передумали. Якобы они исследовали его физическое состояние и решили, что ему трудно будет набрать форму", – сказал Панков в интервью Youtube-каналу КраСава.

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Трансферы Мир Артем Милевский Артем Милевский Динамо Киев Динамо Киев Фиорентина Фиорентина Вест Хэм Вест Хэм Порту Порту Александр Панков
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