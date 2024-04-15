Агент Довбика отреагировал на слухи о нарушении фэйр-плей с Жироной: "Это чушь и сплошная клевета"
Футбольный агент Алексей Люндовский, представляющий интересы Артема Довбика, возмущен заказным материалом.
"Это чушь, сплошная клевета, у которой нет никаких оснований. Никакого скандала, никаких санкций быть не может.
Довбика и Жирону подозревают в нарушении финансового фэйр-плей – каталонцы рискуют пролететь мимо еврокубков
Это заказной материал, с которым будут разбираться мои юристы – кто и с какой целью это запустил.
Есть ли у меня компания в Эстонии? Она есть, да. У каждого гражданина Украины может быть фирма за рубежом. В этом новости нет. Эта фирма функционирует уже много лет, потому что я работаю не только в Украине. Но это уже другой вопрос. Никаких нарушений нет. Все было согласно футбольному законодательству", – сказал Люндовский в комментарии Tribuna.
Напомним, Жирону и Люндовского подозревают в мошенничестве и нарушении финансового фэйр-плей, а самого агента в избежании налогообложения в Украине.
Гол Довбика не спас Жирону в Мадриде – каталонцы подарили Атлетико три мяча, а украинец промахнулся в пустые