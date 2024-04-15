"Це нісенітниця, суцільний наклеп, в якого немає жодних підстав. Жодного скандалу, жодних санкцій бути не може.

Довбика і Жирону підозрюють у порушенні фінансового фейр-плей – каталонці ризикують пролетіти повз єврокубки

Це замовний матеріал, з яким будуть розбиратись мої юристи – хто і з якою ціллю це запустив.

Чи є у мене компанія в Естонії? Вона є, так. Кожен громадянин України може мати фірму за кордоном. У цьому новини нема. Ця фірма функціонує вже багато років, бо я працюю не тільки в Україні. Але це вже інше питання. Жодних порушень немає. Все було згідно з футбольним законодавством", – сказав Люндовський у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Жирону і Люндовського підозрюють у шахрайстві і порушенні фінансового фейр-плей, а самого агента в уникненні оподаткування в Україні.

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