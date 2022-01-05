Опытный защитник ожидает завершения регистрации игроком "блаугранас" и может выйти на поле в кубковом матче против Линареса.

"Сине-гранатовые" объявили заявку на поединок 1/16 финала Кубка Испании против Линареса. В списке оказался Дани Алвес, который ожидает подтверждения своей регистрации в статусе игрока Барсы. Это может случиться даже за несколько минут до игры.

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Если все бюрократические нюансы будут улажены, то самый титулованный игрок мира сможет выйти на поле впервые после возвращениия в Барселону. До сих пор 38-летний Дани Алвес только тренировался и сыграл в товарищеском матче против Бока Хуниорс.

Также в списке оказался Усман Дембеле, сдавший отрицательный тест на COVID-19. Из-за проблем с желудком выпал французский дуэт защитников – Лангле и Умтити не сыграют. В общем, Хави по разным причинам не может рассчитывать на 14-х игроков. В распоряжении тренера есть 12 футболистов первой команды и 9 представителей молодежки.

Матч Линарес – Барселона состоится сегодня, 5 января. Начало – в 20:30 по Киеву.

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