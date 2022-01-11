Барселона сделала последнее предложение французу относительно продления контракта и хочет получить четкий ответ до конца этой недели, утверждает Mundo Deportivo .

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Предложенное соглашение далеко от требований, которые выставляло окружение Дембеле, но для француза это последний шанс изменить свое мнение и принять предложение. Понятно одно – Барса больше не будет прилагать сверхусилий, чтобы удержать Усмана.

Руководство "блаугранас" все же предпочло бы услышать утвердительный ответ. "Мы надеемся, что пролонгация сотрудничества с Дембеле, которого мы все так хотим, которого хочет тренер, который нам всем нравится, состоится как можно скорее", – заявил вице-президент клуба Рафа Юсте.

Напомним, контракт Усмана истекает летом. В этом сезоне он провел 10 неполных матчей во всех турнирах, забил один мяч и дважды ассистировал.

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