Накануне FIFPro в рамках церемонии The Best объявила команду 2021 года. В ней не нашлось места Кариму Бензема, что возмутило агента 34-летнего француза. Напомним, в текущем сезоне форвард сыграл 27 матчей за Реал, забил 24 гола и 9 раз ассистировал партнерам.

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"Не включить Бензема в лучшие 11 игроков года – это неуважение к футболу. Но мы и так знаем, что ФИФА футбол беспокоит меньше всего. Причем, уже давно", – написал Карим Джазири в Twitter.

Лучшим футболистом года признали Роберта Левандовски. Бензема занял 4 место.

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