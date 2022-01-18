Напередодні FIFPro в рамках церемонії The Best оголосила команду 2021 року. У ній не знайшлося місця Каріму Бензема, що обурило агента 34-річного француза. Нагадаємо, у поточному сезоні форвард зіграв 27 матчів за Реал, забив 24 голи і 9 разів асистував партнерам.

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"Не включити Бензема до найкращих 11 гравців року – це неповага до футболу. Але ми і так знаємо, що ФІФА футбол турбує найменше. Причому, вже давно", – написав Карім Джазірі у Twitter.

Найкращим футболістом року визнали Роберта Лєвандовскі. Бензема посів 4 місце.

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