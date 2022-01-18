ФИФА огласила окончательные итоги голосования за звание лучшего футболиста в 2021 году.

Роберт Левандовски, который во второй раз подряд стал обладателем престижной награды от ФИФА, набрал 48 очков. Лионель Месси отстал на четыре пункта. У Мохамеда Салаха, замкнувшего тройку призеров, 39 баллов, информирует официальный сайт ФИФА.

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Далее расположились Карим Бензема (30), Н'Голо Канте и Жоржиньо (по 24), Криштиану Роналду (23), Килиан Мбаппе (16), Кевин де Брюйне (11), Неймар (10) и Эрлинг Холанд (7).

Интересно, что форвард Баварии отдал Месси сразу три балла, но не получил от аргентинца ни одного очка в голосовании. Месси выбрал такую ​​топ-3 – Неймар, Мбаппе и Бензема.

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