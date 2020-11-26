Заря в первой половине группового раунда Лиги Европы не набрала ни одного очка. Домашний матч против АЕКа завершился разгромом луганчан, поэтому в Грецию команда поехала за реваншем. Виктор Скрипник выставил довольно атакующий состав с Кочергиным, Юрченко, Кабаевым, Громовым и Гладким. В старте хозяев появились два украинца – Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.

Дебют встречи прошел под аккомпанемент атак АЕКа. Заря не могла выйти из обороны, теряя мяч уже в центре поля, где грамотно в отборе действовал Шахов. Около десятой минуты луганчане пришли в себя и попытались подобраться к чужим воротам, но ничего не получилось. Матч вернулся к привычному сценарию. АЕК наседал, правда, до опасных ударов дело не доходило.

К середине тайма игра выровнялась, Заря начала доставлять мяч в штрафную площадь греков. Поспособствовали этому и действия Чигринского. Если в начале матча Дмитрий классно играл на перехвате, то потом появились ошибки, фолы и неточные передачи. Шахов также не успел в паре эпизодов, грубо нарушил правила и получил желтую карточку.

Команды не могли построить хотя бы одну качественную атаку с острым завершением, шел вялый футбол. Лучшим моментом первой половины встречи стал удар Циганикса. Крайний защитник Зари принял мяч на левом фланге, расшатал оппонента и выстрелил над воротами. И вообще Циганикс был одним из лучших на поле. На перерыв АЕК и Заря ушли с нулями на табло.

АЕК – Заря – видео удаления и голов

Второй тайм начался с опасного удара Юрченко в касание – мяч разминулся со штангой. А на 48-й минуте Заря получила грандиозный подарок от Шахова. Евгений в верховой борьбе локтем заехал по лицу Кочергину и Иванисени, получил вторую желтую и покинул поле. АЕК попытался шокировать украинцев агрессивной игрой в следующие минуты. Танкович мощно пробил, но Шевченко парировал сложный удар.

Заря достаточно быстро воспользовалась численным преимуществом. Циганикс снова подключился к атаке и классно подал с левого фланга в штрафную площадь. Голкипер АЕКа ошибся, не удержал мяч в руках, а Громов протолкнул его в сетку. Так гости открыли счет за полчаса до финального свистка!

АЕК едва не отыгрался благодаря курьезу – Сварнас плохо пробил, но мяч чудом прилетел в крестовину и заставил Шевченко вздрогнуть. Впрочем, Заря сумела удвоить преимущество на табло. После вбрасывания аута мяч попал к Кабаеву, а тот с линии штрафной точно пробил под дальнюю штангу!

Команды обменялись выстрелами Кочергина и Ливайи – острее и эффектнее бил хорват. Однако луганчане полностью держали ситуацию под контролем, а соперник в меньшинстве не мог создать финальный штурм. Лунев в конце встречи заработал пенальти, а Юрченко спокойно реализовал 11-метровый. 3:0! Заря довела матч до заслуженной победы, играя тайм в большинстве.

Заря одержала первую победу в этой Лиге Европы и набрала 3 очка, хотя и осталась последней в группе G. Шансы на плей-офф призрачны, но они есть. У Браги, которая идет второй, – 7 пунктов. Лидирует с 10 баллами Лестер, а у АЕКа тоже 3 очка.