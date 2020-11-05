Заря и АКК побед в групповом этапе Лиги Европы ещё не знали, поэтому сегодня обеим командам нужна была лишь победа. На этот матч Виктор Скрипник наконец-то смог выпустить Громова в старте, а место на правом фланге обороны неожиданно занял Хомченовский – слева начал Циганикс, а Фаворов остался на банке. Афиняне, в свою очередь, с первых минут бросили в бой Чигринского и Шахова.

Домашний поединок против Браги украинская команда завалила, пропустив дважды за 11 минут. Футболисты пообещали, что сделают выводы, но уже на 3-й минуте встречи с АЕКом оборона Зари начала подавать тревожные сигналы – это Циганикс пропустил передачу за спину, позволив Василантонопулосу прострелить на дальнюю штангу с правого края штрафной. Шевченко выбил мяч, а хозяева провели фланговую атаку с прострелом, который заблокировал Чигринский. Угловой луганчанам ничего не дал, а уже на 7-й минуте они пропустили гол: Абу Ханна вроде и играл плотно с Ливаей на краю штрафной, но позволил ему выкатить передачу в центр в спины защитникам – Танкович же пробил в касание метров с десяти. 0:1.

В ответ Заря вообще ничего адекватного не создала, а АЕК продолжал наслаждаться ошибками соперника. Так, на 14-й минуте Танкович эффектно качнул Иванисеню на фланге и ворвался в штрафную, оказавшись прямо перед Шевченко. Никита не дал себя перебросить, но на 18-й он сам выкатил мяч в ноги Танковичу – тот стоял в двух метрах от голкипера и даже особо не давил на него. Зарю спас удачный рикошет в руки Шевченко.

Только после этого подопечным Виктора Скрипника удалось огрызнуться несколькими дальними ударами, но суммарная их острота составляла 0,06 ожидаемых голов. Показательным был удар Юрченко с линии штрафной, после которого мяч полетел практически вертикально.

В конце концов, АЕК наказал за такой футбол. На 34-й минуте Василантонопулос выиграл единоборство в центре поля и выкатил передачу на ход Танковичу, а тот прошёл вперёд и выкатил проникающий пас в штрафную на Манталоса – Петрос же опередил Хомченовского, вышел один на один с Шевченко и легко его переиграл. 0:2. Ещё через четыре минуты капитан афинян мог оформить дубль, спокойно ворвавшись в штрафную и пробив головой, но мяч отправился точно в руки голкиперу.

Заря ответила двумя моментами перед свистком на перерыв. Так, на 42-й минуте Кочергину удался мощный удар метров с 24-х в дальний нижний угол – мяч прошёл рядом со штангой. На 44-й же шанс отквитать один гол подарил Неделчару, пропустивший простенький пас из глубины и позволивший луганчанам провести атаку с подачей с правого фланга. Кабаев принял мяч на левом краю штрафной и оказался прямо перед Цинтотасом, после чего попытался его перебросить – впрочем, Владислав перебросил и ворота! В конце концов, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе АЕКа.

Виктор Скрипник после перерыва решил освежить атаку, выпустив на поле Сайядманеша и Назарину. Заря неплохо начала второй тайм, едва не усадив Манталоса на вторую желтую карточку, но моментов всё так же не возникало. Даже подачу хозяев со стандарта греческие защитники уверенно выбили. Больше ничего на старте луганчане не создали, а на 54-й минуте они ещё и третий гол проглотили: Левая получил передачу на правый фланг под эпизод один-в-один против Абу Ханны, Джоэль будто и контролировал ситуацию, но Марко спокойно пробил из- под него в ближний угол – 0:3.

Ошарашенная Заря ответила выходом на поле Фаворова и Гладкого, но выделяться продолжал лишь Кочергин – впрочем, его дальние удары на 50-х и 60-х минутах шли чётко по центру, точно в руки Цинтотасу. На 68-й минуте хозяева даже могли четвертый гол получить, но замыкание навеса со стандарта в исполнении Сварнаса прошло над перекладиной. После этого скорости в матче упали, а в следующий момент случился аж на 81-й минуте – и сразу завершился голом Зари! Луганчане заработали угловой, Цинтотас не очень удачно выбил мяч кулаками, после чего Назарина сделал скидку на Кочергина – Владислав же красиво пробил под ближнюю штангу. 1:3.

Впрочем, сразу после розыгрыша с центра поля греки провели атаку правым флангом, в три передачи прошив всю оборону Зари – в завершении эпизода Сварнас пробивал с правого края штрафной, а Шевченко ногой парировал в колено Леваи. От него мяч и залетел в ворота. 1:4. Не прошло и минуты. Это был конец, хотя команды могли забить ещё по одному голу – Вернидуб при замыкании подачи со стандарта попал в перекладину, а гости запороли контратаку 2-в-1 ударом Ботоса по воробьям. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром украинской команды.

Таким образом, Заря с нулем зачётных баллов осталась на последней позиции в турнирной таблице группы G. АЕК с тремя очками идёт третьим, у Браги на три пункта больше, а возглавляет группу Лестер – у "лис" три победы.