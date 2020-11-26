АЕК встречается с луганской Зарей в 4 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча АЕК – Заря на Футбол 24.

Первая половина встречи завершилась без голов. Заря на старте второго тайма получила грандиозный подарок от Евгения Шахова. Украинец в верховой борьбе локтем заехал по лицу Кочергину и Иванисени, получил вторую желтую и покинул поле.

АЕК – Заря – удаление Шахова

А на 61-й минуте луганчане использовали большинство и повели в счете. Циганикс классно подал с левого фланга в штрафную площадь, голкипер АЕКа ошибся, а Громов протолкнул мяч в сетку.

АЕК – Заря – видео гола Громова

А еще через 15 минут Заря закрепила преимущество, когда Кабаев получил мяч на линии штрафной и точно пробил под дальнюю штангу!

АЕК – Заря – видео гола Кабаева

Юрченко с пенальти сделал счет разгромным! 11-метровый заработал Лунев.

АЕК – Заря – видео гола Юрченко