АЕК – Заря – видео удаления и голов
АЕК встречается с луганской Зарей в 4 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча АЕК – Заря на Футбол 24.
Первая половина встречи завершилась без голов. Заря на старте второго тайма получила грандиозный подарок от Евгения Шахова. Украинец в верховой борьбе локтем заехал по лицу Кочергину и Иванисени, получил вторую желтую и покинул поле.
АЕК – Заря – удаление Шахова
А на 61-й минуте луганчане использовали большинство и повели в счете. Циганикс классно подал с левого фланга в штрафную площадь, голкипер АЕКа ошибся, а Громов протолкнул мяч в сетку.
АЕК – Заря – видео гола Громова
А еще через 15 минут Заря закрепила преимущество, когда Кабаев получил мяч на линии штрафной и точно пробил под дальнюю штангу!
АЕК – Заря – видео гола Кабаева
Юрченко с пенальти сделал счет разгромным! 11-метровый заработал Лунев.
АЕК – Заря – видео гола Юрченко