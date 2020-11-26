Зоря у першій половині групового раунду Ліги Європи не набрала жодного очка. Домашній матч проти АЕКа завершився розгромом луганців, тому в Грецію команда поїхала за реваншем. Віктор Скрипник виставив досить атакувальний склад з Кочергіним, Юрченком, Кабаєвим, Громовим і Гладким. У старті господарів з'явилися два українці – Євген Шахов і Дмитро Чигринський.

Дебют зустрічі пройшов під акомпанемент атак АЕКа. Зоря не могла вийти з оборони, втрачаючи м'яч вже в центрі поля, де грамотно у відборі діяв Шахов. Близько десятої хвилини луганці оговталися та спробували підібратися до чужих воріт, але нічого не вдалося. Матч повернувся до звичного сценарію. АЕК насідав, щоправда, до небезпечних ударів справа не доходила.

До середини тайму гра вирівнялася, Зоря почала доправляти м'яч у штрафний майданчик греків. Посприяли цьому й дії Чигринського. Якщо на початку матчу Дмитро класно грав на перехопленні, то потім з'явилися помилки, фоли та неточні передачі. Шахов також не встиг у парі епізодів, грубо порушив правила та отримав жовту картку.

Команди не могли побудувати бодай одну якісну атаку з гострим завершенням, йшов в'ялий футбол. Найкращим моментом першої половини зустрічі став удар Циганікса. Крайній захисник Зорі прийняв м'яч на лівому фланзі, розхитав опонента та вистрелив над воротами. Та й загалом Циганікс був одним з найкращих на полі. На перерву АЕК і Зоря пішли з нулями на табло.

АЕК – Зоря – відео голів і огляд матчу

Другий тайм розпочався з небезпечного удару Юрченка в дотик – м'яч розминувся зі стійкою. А на 48-й хвилині Зоря отримала грандіозний подарунок від Шахова. Євген у верховій боротьбі ліктем заїхав по обличчю Кочергіну та Іванісені, отримав другу жовту та пішов з поля. АЕК спробував шокувати українців агресивною грою в наступні хвилини. Танковіч потужно пробив, але Шевченко парирував складний удар.

Зоря досить швидко скористалася чисельною перевагою. Циганікс вкотре підключився до атаки та класно подав з лівого флангу в штрафний майданчик. Голкіпер АЕКа помилився, не втримав м'яч у руках, а Громов проштовхнув його в сітку. Так гості відкрили рахунок за півгодини до фінального свистка!

АЕК ледь не відігрався завдяки курйозу – Сварнас погано пробив, однак м'яч дивом прилетів у хрестовину та змусив Шевченка здригнутися. Втім, Зоря зуміла подвоїти перевагу на табло. Після вкидання ауту м'яч потрапив до Кабаєва, а той з лінії штрафного майданчика влучно пробив під дальню стійку!

Команди обмінялися пострілами Кочергіна та Ліваї – гостріше та ефектніше бив хорват. Однак луганці повністю тримали ситуацію під контролем, а суперник у меншості не міг створити фінальний штурм. Луньов наприкінці зустрічі заробив пенальті, а Юрченко спокійно реалізував 11-метровий. 3:0! Зоря довела матч до заслуженої перемоги, граючи тайм у більшості.

Зоря здобула першу звитягу в цій Лізі Європи та набрала 3 очки, хоч і залишилася останньою у групі G. Шанси на плей-офф примарні, але вони є. У Браги, яка йде другою, – 7 пунктів. Лідирує з 10 балами Лестер, а в АЕКа теж 3 очки.

Матч можна розділити на три частини: стартовий штурм греків, рівна гра (з певною перевагою АЕКа) до вилучення Шахова та контроль Зорі з голами в другому таймі. Луганці чудово проявили себе в обороні, не дозволивши супернику створити жодного явного гольового моменту. А попереду скористалися не стовідсотковими, але хорошими шансами.

Українці в складі АЕКа добре розпочали матч, але потім зіпсували враження. Чигринський у багатьох епізодах не встигав, а Шахов взагалі підвів команду, заробивши вилучення на старті другого тайму. Оцінки відповідні: Шахов – 5.4, Чигринський – 6.4.

Найкращим гравцем матчу статистичні портали визначили Джоеля Абу Ханну – оцінка 7.9 від SofaScore та WhoScored. В активі центрбека 4 виноси, 4 відбирання, 2 перехоплення та два заблоковані удари. Джоель виграв 88% єдиноборств і непогано виконував дальні передачі.

Також потрібно відзначити Андреаса Циганікса, який прекрасно відпрацював на лівому фланзі, постійно підключався в атаку та створив фактично перший гол.