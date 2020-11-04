У итальянского специалиста поднялась температура, поэтому он даже не полетел с командой в Украину.

Чигринский и Шахов попали в заявку АЕКа на матч Лиги Европы против Зари

АЕК хочет избежать лишних рисков заражения коронавирусом, сообщает AMNA. Ранее в составе "желто-черных" обнаружили нескольких инфицированных, которые вполне могли заразить Карреру. Функции главного тренера будет исполнять его ассистент – Джанлука Колонелло.

Отметим, что матч Лиги Европы Заря – АЕК состоится 5 ноября. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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