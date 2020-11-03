Наставник греков Массимо Каррера рассчитывает на 24 исполнителей, информирует Twitter "желто-черных".

Заря – АЕК: матч Лиги Европы официально пройдет без зрителей

Место в заявке получили два украинских легионера – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Защитник АЕКа пропустил три последних матча из-за повреждения, зато хавбек стал железным игроком основы и уже 8 поединков подряд выходит в старте.

Отметим, что матч Лиги Европы Заря – АЕК запланирован на 5 ноября. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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