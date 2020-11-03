Чигринский и Шахов попали в заявку АЕКа на матч Лиги Европы против Зари
18:40 - Читати українською
АЕК обнародовал расширенный список игроков на матч 3 тура Лиги Европы против Зари.
Наставник греков Массимо Каррера рассчитывает на 24 исполнителей, информирует Twitter "желто-черных".
Заря – АЕК: матч Лиги Европы официально пройдет без зрителей
Место в заявке получили два украинских легионера – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Защитник АЕКа пропустил три последних матча из-за повреждения, зато хавбек стал железным игроком основы и уже 8 поединков подряд выходит в старте.
Отметим, что матч Лиги Европы Заря – АЕК запланирован на 5 ноября. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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