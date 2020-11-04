У італійського фахівця піднялася температура, тому він навіть не полетів з командою в Україну.

Чигринський і Шахов потрапили до заявки АЕКа на матч Ліги Європи проти Зорі

АЕК хоче уникнути зайвих ризиків зараження коронавірусом, повідомляє AMNA. Раніше у складі "жовто-чорних" виявили кількох інфікованих, які цілком могли заразити Карреру. Функції головного тренера буде виконувати його асистент – Джанлука Колонелло.

Зазначимо, що матч Ліги Європи Зоря – АЕК відбудеться 5 листопада. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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