АЕК вирушив на матч проти Зорі без головного тренера
Наставник АЕКа Массімо Каррера змушений пропустити поєдинок 3 туру Ліги Європи проти Зорі.
У італійського фахівця піднялася температура, тому він навіть не полетів з командою в Україну.
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АЕК хоче уникнути зайвих ризиків зараження коронавірусом, повідомляє AMNA. Раніше у складі "жовто-чорних" виявили кількох інфікованих, які цілком могли заразити Карреру. Функції головного тренера буде виконувати його асистент – Джанлука Колонелло.
Зазначимо, що матч Ліги Європи Зоря – АЕК відбудеться 5 листопада. Початок гри о 22:00 за київським часом.
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