Обе команды проиграли свои стартовые поединки в группе B. Причем уступили в одинаковом духе, пропустив 2 гол уже в компенсированное время. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – АЕК на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Команда Луческу прервала небывалую ранее серию поражений во всех турнирах на 6 игре, хотя сделала это без блеска против не слишком требовательного ФК Львов. Киприоты также начали сезон во внутреннем первенстве с потерь, но после поражения и ничьей в унисон с киевлянами добились победы с тем же счетом 1:0.

Динамо – АЕК Ларнака – видео гола и обзор матча

Забарный на первых минутах дважды в простой ситуации ошибается в коротком пасе, при этом Илья успевает исправляться, пару раз читая игру на перехвате. Страхует и Сирота. Кендзера почти от углового флажка едва не закрутил в ближний угол – вратарь не дремал. И снова слишком нервный Забарный. Опрометчиво сфолил Илья против Олатунджи. Казалось, до ворот метров 30, но Дьюрчо эффектно перебросил стенку и попал в девятку. Бойко лишь красиво провел мяч в прыжке.

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Паника в штрафной киевлян. Прорвали оборону правого фланга динамовцев (дважды неудачно подставил ногу Андриевский), отыграли пасом уже и Бойко, но забить в фактически пустые ворота помешали крайние защитники – Кендзера заблокировал, Дубинчак вынес. Небезгрешен этот АЕК в защите, ой небезгрешен. Пропустили киприоты после классного заброса Андриевского на Дубинчака, который отдал в центр Буяльскому. VAR где-то нашел крохотный офсайд по линии плеча Владислава. Тричковски замыкал навес с правого фланга. Вроде и близко к воротам, но акцентированным выстрел не получился. Тому же македонцу позволяют после стандарта пробить уже ногой метров с 11.

Цыганков после розыгрыша углового с Кабаевым прострелил, Гармаш получил мяч рикошетом от Забарного, однако лишь неудачно подставил ногу, откровенно простив киприотов. Альтман очень легко отыгрывает в штрафной Андриевского, который еще и поставил подножку Цыганкову. Забарный успевает подстраховать и заблокировать удар. Сидорчук на 44 минуте нанес первый удар Динамо в створ ворот. Провальный первый тайм идеально проиллюстрировал эпизод на 45+2. Дубинчак ворвался на границу вратарской и сбросил головой в центр после блестящей диагонали Цыганкова, однако все партнеры бродили где угодно, только не там, где надо.

На второй тайм вместо Гармаша вышел Беседин. Цыганков снова нацеленно подает с углового, Сирота не попадает. Гусев схватился за голову, увидев пас Беседина в ситуации, когда Цыганков и Кендзера имели все шансы оказаться вдвоем против одного соперника. И снова отчаянный удар издали. Сирота перенял пас и эстафету от Сидорчука. Неплохо, хотя надо точнее. Беседин к мастерскому пасу приложил еще и незаурядный прием – снаряд отскочил на несколько метров и стал легкой добычей защитников.

АЕК легко читает все комбинации Динамо в позиционных атаках. Караваев и Шепелев заменили Кендзеру и Андриевского. Владимир сразу же открылся и отдал в темп на Буяльского, острый прострел которого прервал голкипер, выйдя далеко из ворот. Давление, кроссы, намеки на моменты – вот и все в плане креатива Динамо. Слишком много эмоций и неуверенности в себе, слишком мало понимания, что надо делать. Ванат заменил Кабаева. Зачем тогда приходил Пэррис и действительно ли ямайский новичок настолько ужасен, что не способен даже на 10 минут выйти вместо таких беспомощных партнеров?

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Инсайдеры говорят, что на матч пришли только 4 тысячи болельщиков. Что-то подсказывает, что на следующие номинально домашние поединки билеты приобретут еще меньше людей. Две посредственные команды на поле, ни одна из которых не наиграла и на 0,6 ожидаемого гола. Даже принять мяч никто не способен. Когда Динамо находилось в столь подавленном состоянии раньше, обычно все завершалось отставкой главного тренера. В другом матче группы B Ренн упускает победу над Фенербахче, поэтому французы с турками делят лидерство, имея в активе по 4 очка. Динамо впервые в истории своих выступлений на групповом этапе ЛЕ начинает с двух поражений. Команда Луческу оседает на дне с нулем баллов и слабыми перспективами даже для борьбы за 3 место и переход в Лигу конференций.

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