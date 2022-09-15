СК Днепр-1 сыграл в Никосии поединок 2-го тура Лиги конференций против Аполлона из Лимассола. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

В первом туре Лиги конференций украинцы минимально уступили нидерландскому АЗ (0:1), в то время как киприоты расписали нулевую ничью на поле Вадуца. Перед визитом на остров подопечные Александра Кучера находились на последнем месте турнирной таблицы группы Е.

Аполлон из Лимассола – действующий чемпион Кипра и обладатель национального Кубка. После трех туров нового первенства наш соперник уверенно возглавляет турнирную таблицу с 9 очками. В прошлом уикенде Аполлон одержал волевую победу над Омонией (2:1). Аналогичные показатели и в СК Днепр-1, если учесть УПЛ. В воскресенье днепряне разбили Металлист 1925 (3:0) и по потерянным очкам являются абсолютным лидером чемпионата. Правда, на европейской арене все было очень грустно – три поражения подряд.

Гости с первых минут взяли контроль над игрой – и это стало лейтмотивом всего первого тайма. Днепряне спокойно перепасовывались, заставляя оппонента бегать без мяча. А на 11-й минуте СК открыл счет. Тонкий пас Гуцуляка на Довбика, тот выманил голкипера на себя и покатил на Рубчинского, который уже забивал в пустые ворота.

Аполлон – СК Днепр-1 – видео голов

Аполлон затруднился ответить хотя бы одним сознательным моментом. Поэтому связка Гуцуляк – Рубчинский – Довбик снова убийственно сработала на грани офсайда. Только на этот раз уже забивал Артем: выдержал эффектную паузу, посадив защитника на ягодицы, а потом покатил в пустые – 0:2.

Лишь когда запахло катастрофой, киприоты бросились в атаку. Дважды в створ ворот с разных дистанций пробивал Хаммас – голкипер СК четко забирал мяч в руки. Казалось, что с таким удобным преимуществом команда Кучера уйдет на перерыв. Но на 45-й минуте Довбик обыгрался с Бусанелло, ворвался в штрафную Аполлона и легко довел счет до разгромного. В раздевалку хозяева направлялись под заслуженный свист родной торсиды.

Как будто ничего и не изменилось после отдыха. Игроки Аполлона ошибались в элементарных ситуациях, украинцы спокойно плели свои кружева. Разве что форвард хозяев Питтас несколько раз оказался в офсайде. Но на 58-й минуте этот киприотский Индзаги переправил мяч в сетку СК, замкнув фланговую подачу, а венгерская бригада арбитров очередное положение вне игры проспала – 1:3.

Это сразу окрылило Аполлон и команде Кучера пришлось пережить 15 нервных минут. К счастью, выстояли, а дальше снова взяли ситуацию под контроль. Провести первые замены Кучер решился на 84-й минуте. Вместо Гуцуляка, Рубчинского и Амаша вышли свежие Танчик, Балули и Назаренко. Это окончательно сбило темп Аполлона. СК довел игру (хотя и не без валидола – на 90+1 Кириаку зарядил в стойку со штрафного) до первой в своей истории еврокубковой победы.

Украинский клуб с тремя очками поднимается на вторую строчку турнирной таблицы. Лидер – АЗ (6 пунктов). У Аполлона и Вадуца осталось по 1 баллу.

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