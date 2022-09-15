Динамо – АЕК Ларнака – видео роскошного гола со штрафного в ворота Бойко
22:37 - Читати українською
Динамо номинально принимает АЕК Ларнака во 2 туре Лиги Европы 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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8’ Адам Дьюрчо
В первом туре обе команды проиграли, поэтому отчетный поединок – это шанс разжиться первыми очками в нынешнем сезоне Лиги Европы.
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Счет уже на 8 минуте открыли киприоты. Адам Дьюрчо безупречно пробил со штрафного. Денис Бойко пытался спасти, но мяч влетел точно в девятку.
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