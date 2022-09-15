Динамо номинально принимает АЕК Ларнака во 2 туре Лиги Европы 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В первом туре обе команды проиграли, поэтому отчетный поединок – это шанс разжиться первыми очками в нынешнем сезоне Лиги Европы.

Динамо – АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча ЛЕ – Луческу определился со стартовым составом

Счет уже на 8 минуте открыли киприоты. Адам Дьюрчо безупречно пробил со штрафного. Денис Бойко пытался спасти, но мяч влетел точно в девятку.