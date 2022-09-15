Обидві команди програли свої стартові поєдинки у групі B. Причому поступилися в однаковому дусі, пропустивши 2 гол вже у компенсований час. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – АЕК на "Футбол 24", стартував о 22:00. Команда Луческу перервала небувалу раніше серію поразок в усіх турнірах на 6 грі, хоча зробила це без блиску проти не надто вибагливого ФК Львів. Кіпріоти також почали сезон у внутрішній першості з втрат, але після поразки та нічиєї в унісон з киянами домоглися звитяги з тим же рахунком 1:0.

Динамо – АЕК Ларнака – відео гола та огляд матчу

Забарний на перших хвилинах двічі у простій ситуації помиляється з коротким пасом, водночас Ілля встигає виправлятися, пару разів читаючи гру на перехопленні. Страхує і Сирота. Кендзьора майже від кутового прапорця ледь не закрутив у ближній кут – воротар не дрімав. І знову занадто нервовий Забарний. Ілля необачно сфолив проти Олатунджі. Здавалося, до воріт метрів 30, але Дьюрчо ефектно перекинув стінку і влучив у дев'ятку. Бойко лише красиво провів м'яч у стрибку.

Динамо – АЕК Ларнака: онлайн-трансляція матчу ЛЄ – Луческу визначився зі стартовим складом

Паніка у штрафному киян. Прорвали оборону правого флангу динамівців (двічі невдало підставив ногу Андрієвський), відіграли пасом уже й Бойка, але забити у фактично порожні ворота завадили крайні захисники – Кендзьора заблокував, Дубінчак виніс. Небезгрішний цей АЕК у захисті, ой небезгрішний. Пропустили кіпріоти після класного закидання Андрієвського на Дубінчака, який віддав у центр Буяльському. VAR десь знайшов крихітний офсайд по лінії плеча Владислава. Трічковскі замикав навіс з правого флангу. Ніби й близько до воріт, але акцентований постріл не вийшов. Тому ж македонцю дозволяють після стандарту пробити вже ногою метрів з 11.

Циганков після розіграшу кутового з Кабаєвим прострілив, Гармаш отримав м'яч рикошетом від Забарного, однак лише невдало підставив ногу, відверто пробачивши кіпріотів. Альтман дуже легко відігрує у штрафному Андрієвського, який ще й поставив підніжку Циганкову. Забарний встигає підстрахувати і заблокувати удар. Сидорчук на 44 хвилині завдав першого удару Динамо в площину воріт. Провальний перший тайм ідеально проілюстрував епізод на 45+2. Дубінчак увірвався на межу воротарського і скинув головою в центр після блискучої діагоналі Циганкова, однак всі партнери блукали будь-де, тільки не там, де треба.

На другий тайм замість Гармаша вийшов Бєсєдін. Циганков знову націлено подає з кутового, Сирота не влучає. Гусєв схопився за голову, побачивши пас Бєсєдіна в ситуації, коли Циганков і Кендзьора мали всі шанси опинитися удвох проти одного суперника. І знову відчайдушний удар здалеку. Сирота перейняв пас і естафету від Сидорчука. Непогано, хоча треба влучніше. Бєсєдін до майстерного пасу докладає ще й неабиякий прийом – снаряд відскочив на кілька метрів і став легкою здобиччю захисників.

АЕК легко читає всі комбінації Динамо у позиційних атаках. Караваєв і Шепелєв замінили Кендзьору та Андрієвського. Володимир відразу ж відкрився і віддав у темп на Буяльського, гострий простріл якого перервав голкіпер, вийшовши далеко з воріт. Тиск, кроси, натяки на момент – ось і все у плані креативу Динамо. Забагато емоцій і невпевненості в собі, занадто мало розуміння, що треба робити. Ванат замінив Кабаєва. Навіщо тоді приходив Перріс і чи справді ямайський новачок настільки жахливий, що не здатен навіть на 10 хвилин вийти замість безпомічних партнерів?

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Інсайдери подейкують, що на матч завітали лише 4 тисячі вболівальників. Щось підказує, що на наступні номінально домашні поєдинки квитки придбають ще менше людей. Дві посередні команди на полі, жодна з яких не награла навать на 0,6 очікуваного гола. Навіть прийняти м'яч ніхто не здатен. Коли Динамо перебувало в настільки пригніченому стані раніше, зазвичай все завершувалося відставкою головного тренера. В іншому матчі групи B Ренн втрачає перемогу над Фенербахче, відтак французи з турками ділять лідерство, маючи в активі 4 очки. Динамо вперше в історії своїх виступів на груповому етапі ЛЄ починає з двох поразок. Команда Луческу осідає на дні з нулем балів і слабкими перспективами навіть для боротьби за 3 місце та перехід в Лігу конференцій.

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