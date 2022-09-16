В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "красно-черные" на собственном поле упустили победу над "желтыми канарейками". Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В параллельном с матчем Динамо поединке встречались лидеры квартета В – Ренн и Фенербахче. Команды одинаково начали путь в групповом турнире, одержав в первом туре победы со счетом 2:1.

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Хозяева с первых секунд взялись прессинговать соперника на их половине поля, однако Байиндыру за стартовые 10 минут пришлось лишь раз вступать в игру, чтобы куоаками прервать навес в штрафную. В ответ Фенер огрызнулся моментом Батшуаи: бельгиец неожиданно получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, развернулся и пробил по центру. Ренну повезло, что там находился Манданда, который успел сгруппироваться и среагировать на выстрел.

В общем, к середине первого тайма игра проходила в довольно спокойном русле: команды успешно сбивали атакующий настрой друг друга нарушениями в центре поля, а удары издали требовали большей точности. На 25-й минуте Фенербахче забил – Кахведжи после отскока попал в перекладину, от которой мяч влетел в сетку – но VAR сигнализировал о положении вне игры и счет остался без изменений.

Ренн выглядел острее и активнее – трибуны гнали своих любимцев вперед, однако "желтые канарейки" легко нейтрализовали все замыслы соперника.

Сразу после перерыва Сулемана оказался на газоне в штрафной Фенербахче – турки откровенно валили ганского форварда, но белорусский арбитр Алексей Кульбаков не рискнул указать на отметку. Серия угловых от французов тоже не принесла результата. Впоследствии уже Осаи-Самуэль упал в борьбе с защитниками во вратарском Ренна – рефери также проигнорировал момент. В ответ хозяева забили: Мелинг длинным пасом нашел Терье, тот вышел один на один и переиграл Байиндира. В следующей атаке уже автор гола повторил комбинацию, выведя один на один Майера – французы повели 2:0 (Ловро посадил кипера турок на пятую точку и закатил в пустые ворота). Невероятная двухминутка от Ренна!

Хозяева бросились добивать турок – Терье за минуту мог дважды наказывать Фенербахче, но не повезло. Кахведжи в ответ решился на дальний удар из-за пределов штрафной и сумел забросить голкиперу за воротник, сократив отставание.

На экваторе второй сорокапятиминутки Мор с левого фланга навешивал на Жоао Педро, который уже приготовился бить – Манданда в прыжке на мгновение опередил соперника и перехватил сферу.

В конце матча Ренн остался в меньшинстве – Траоре локтем задел лицо соперника и увидел перед собой "горчичник". Однако VAR потребовал большего и цвет карточки был изменен. Фенербахче бросился спасать матч, пытаясь реализовать численное преимущество. Уже в добавленное время Буриго завалил соперника в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти – Валенсия развел по углам голкипера и мяч.

Ничья принесла обеим командам по 4 очка, АЕК с 3 пунктами третий, Динамо без очков – последнее.

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