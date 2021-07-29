Швейцарская футбольная ассоциация ищет замену Владимиру Петковичу, который решил покинуть национальную команду. 57-летний наставник уже возглавил Бордо, а сборная Швейцарии впервые с 2014-го осталась без главного тренера.

Одним из главных кандидатов на пост наставника "нати" стал Арсен Венгер. Трехкратный чемпион Англии мог возглавить Швейцарию еще в 90-х, но тогда не сложилось. Ожидается, что Венгеру предложат краткосрочный контракт до завершения отбора на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Daily Mail.

Напомним, Венгер покинул Арсенал в 2018 году и с тех пор не занимается тренерской работой. Сейчас 71-летний француз работает на административной должности в ФИФА.

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