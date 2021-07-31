73-річний Дік Адвокат недовго пробув без роботи після звільнення з роттердамського Фейєнорду після завершення минулого сезону.

Досвідчений фахівець очолив національну команду Іраку, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

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Адвокат усьоме працюватиме зі збірною. Раніше він двічі тренував рідні Нідерланди, ОАЕ, Південну Корею, Бельгію, Росію і Сербію. Найбільше досягнення тренера на цій ниві – півфінал Євро-2004 з "Ораньє". У 2019-2021 рр. Адвокат тренував Фейєнорд і навіть оголосив про завершення тренерської кар'єри після закінчення сезону 2020/21.

До слова, на посаді керманич іракської збірної нідерландець змінив знаменитого словенця Сречка Катанеца. У вересні "Леви Месопотамії" поборються з командами Ірану, Південної Кореї, ОАЕ, Сирії і Лівану за дві путівки на ЧС-2022.

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