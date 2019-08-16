Адриан получил травму комическим образом – у Ливерпуля может сыграть самый старший дебютант АПЛ в ХХI веке

После Суперкубка УЕФА Ливерпуль потерял еще одного голкипера. Курьезным образом травму получил Адриан.

Юрген Клопп во время пресс-конференции сообщил, что Адриан получил травму лодыжки после того, как болельщик выбежал на поле Водафон Арены, поскользнулся и ударил голкипера.

Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси

"Болельщик, выбежал на поле, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Вчера она распухла. Сегодня я разговаривал с Адрианом, он сказал, что стало намного лучше. Посмотрим", – цитирует Клоппа ESPN.

Если Адриан не сможет выйти на поле в следующем матче, за "красных" дебютирует 35-летний Энди Лонерган, который ранее выступал в низших дивизионах. Он станет самым возрастным дебютантом АПЛ в XXI веке.

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