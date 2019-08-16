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Адриан получил травму комическим образом – у Ливерпуля может сыграть самый старший дебютант АПЛ в ХХI веке

14:10 215 Читати українською
Адриан получил травму комическим образом – у Ливерпуля может сыграть самый старший дебютант АПЛ в ХХI веке
Адриан / ФК Ливерпуль

После Суперкубка УЕФА Ливерпуль потерял еще одного голкипера. Курьезным образом травму получил Адриан.

Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
2
2 : 2
2
Челси
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
 
Оливье Жиру 36’
Жоржиньо 100’
36’ Оливье Жиру
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
100’ Жоржиньо

Юрген Клопп во время пресс-конференции сообщил, что Адриан получил травму лодыжки после того, как болельщик выбежал на поле Водафон Арены, поскользнулся и ударил голкипера.

Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси

"Болельщик, выбежал на поле, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Вчера она распухла. Сегодня я разговаривал с Адрианом, он сказал, что стало намного лучше. Посмотрим", – цитирует Клоппа ESPN.

Если Адриан не сможет выйти на поле в следующем матче, за "красных" дебютирует 35-летний Энди Лонерган, который ранее выступал в низших дивизионах. Он станет самым возрастным дебютантом АПЛ в XXI веке.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Челси Энди Лонерган Энди Лонерган Адриан Адриан Юрген Клопп Юрген Клопп
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