Ливерпуль – Челси – видео голов

Ливерпуль и лондонский Челси сражаются за Суперкубок УЕФА. Видео ключевых моментов в этой новости.
Матч проходит на встречных курсах с большим количеством опасных моментов. Однако, первыми сумели забить игроки Челси. На 36-й минуте Оливье Жиру выскочил один на один с Адрианом и спокойно переиграл опытного испанца.
Ливерпуль – Челси: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
Гол Жиру:
На старте второго тайма Фирмино выиграл борьбу за мяч у Аспиликуэты и вывел на ударную позицию Мане, а сенегалец со второй попытки переиграл Кепу с близкого расстояния.
Гол Мане:
На 95-й минуте Фирмино избежал офсайда и от линии поля сбросил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Мане пушечным выстрелом не оставил шансов Кепе.
Второй гол Мане:
Однако уже 5 минут спустя Адриан неудачно сыграл на выходе и сбил Абрахама – пенальти! Одиннадцатиметровый взялся исполнять Жоржиньо и развел испанского голкипера и мяч по разным углам.
Гол Жоржиньо: