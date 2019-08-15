Ливерпуль – Челси – видео голов

Ливерпуль и лондонский Челси сражаются за Суперкубок УЕФА. Видео ключевых моментов в этой новости.

Матч проходит на встречных курсах с большим количеством опасных моментов. Однако, первыми сумели забить игроки Челси. На 36-й минуте Оливье Жиру выскочил один на один с Адрианом и спокойно переиграл опытного испанца.

Ливерпуль – Челси: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Гол Жиру:

На старте второго тайма Фирмино выиграл борьбу за мяч у Аспиликуэты и вывел на ударную позицию Мане, а сенегалец со второй попытки переиграл Кепу с близкого расстояния.

Гол Мане:

На 95-й минуте Фирмино избежал офсайда и от линии поля сбросил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Мане пушечным выстрелом не оставил шансов Кепе.

Второй гол Мане:

Однако уже 5 минут спустя Адриан неудачно сыграл на выходе и сбил Абрахама – пенальти! Одиннадцатиметровый взялся исполнять Жоржиньо и развел испанского голкипера и мяч по разным углам.

Гол Жоржиньо: