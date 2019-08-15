Ливерпуль стал обладателем Суперкубка УЕФА в сумасшедшем матче, переиграв Челси в серии пенальти

В зрелищном матче за Суперкубок Европы Ливерпуль лишь в серии пенальти дожал Челси.

Ливерпуль начал поединок агрессивно, сразу захватив инициативу и получив шанс открыть счёт уже на 5-й минуте встречи – это Мане замыкал передачу с правого фланга ударом в падении через себя, однако попал в Кристенсена. Было подозрение касательно игры рукой, однако арбитрка Стефани Фраппар решила, что всё было в пределах правил, и назначила угловой. Навес с него головой замкнул Матип, но это был лёгкий мяч для Кепы.

Ливерпуль продолжил давить на 9-й минуте, создав момент в штрафной Челси с выстрелом Фабиньо с левого края – Кепа поймал сферу. Челси ответил атакой с ударом Педро с дистанции под левую штангу, однако мяч прошёл рядом с ней. Вскоре начались качели: на 13-й Мане замкнул подачу с углового (выше ворот), а на 16-й Салах вырвался на правый край штрафной и пробил низом – Кепа парировал. "Аристократы" сразу же провели контратаку с ударом Жиру в дальний угол (неточно), а на 20-й минуте Педро получил разрезную передачу с центра и вырвался один на один с Адрианом – в последний момент его успел догнать Робертсон, отобрав мяч .

С 20-х минут Челси если не перехватил инициативу, то точно стал острее. В частности, на 22-й Педро ворвался на левый край штрафной и мощно пробил, попав в перекладину. Ливерпуль ответил двумя не слишком опасными замыканиями угловых, а "аристократы" на 32-й унизили оборону соперника разрезным пасом Педро на Ковачича. Матео вышел один на один, но мерсисайдцев спас своевременный выход из ворот Адриана.

В конце концов, регулярные привозы центра обороны и опорников Ливерпуля на фоне усиления игры Челси привели к очень логичному голу лондонцев на 36-й минуте. Канте отобрал мяч в центре и отдал его на Пулишича, а тот протянул его в последнюю треть поля. Увидев слева абсолютно одинокого Жиру, который стоял перед штрафной и избегал офсайда, Кристиан отдал ему передачу. Оливье принял её, приблизился к воротам и пробил в дальний угол – 0:1!

Сразу же Пулишич забил и второй. На 40-й минуте американец получил передачу на ход по левому флангу, прорвался в штрафную, сместился в центр и выстрелил в левый нижний угол – точно в сетку ворот! Впрочем, гол не засчитали из-за положения вне игры у Кристиана. Ливерпуль до конца первого тайма так и не оправился, но на перерыв ушёл при счёте 1:0. А ведь могло быть гораздо хуже.

Юрген Клопп сразу же снял с игры незаметного Окслейд-Чемберлейн и выпустил на второй тайм Фирмино. Замена сработала уже через две минуты после возобновления поединка: Фабиньо исполнил закидушку в штрафную на Фирмино, тот откинул мяч вправо на Мане, а Садьо забил практически в пустые ворота – 1:1! Ливерпуль моментально почувствовал запах крови: на 50-й прошёл мощный удар Фабиньо метров с 30-ти (рядом с девяткой), а на 52-й Хендерсон мощно выстрелил из-за пределов штрафной с рикошетом от Эмерсона – Кепа, стоя на коленях, таки поймал мяч! Кроме того, у мерсисайдцев было несколько опасных кроссов и врывов без завершения.

Ливерпуль продолжил удерживать инициативу, но постепенно Челси удалось отвести игру от своих ворот. Более того, на 61-й минуте Жоржинью лонгболом выводил Жиру один на один, а Оливье пробил из пределов штрафной – впрочем, удар накрыли, а лайнсмен заметила офсайд. На 66-й же с дистанции с паса Педро выстрелил Пулишич, но и этот выстрел заблокировали. Ливерпуль ответил пасом Робертсона на ход Мане и ударом последнего в касание, но и он не стал проблемой для Кепы.

Матч сбился к позиционной борьбе, поэтому главные тренеры начали проводить замены. Фрэнк Лэмпард бросил в бой Абрахама и Маунта, а Клопп добавил в свою команду Вейналдума. Первая замена сработала на 74-й минуте, когда Челси просто фантастически повезло: после подачи с углового мяч откинули под удару Салаху, а тот пробил в дальний нижний угол и попал в Абрахама – именно он прикрывал ворота! Добивание же ван Дейка с нескольких метров должно было стать голом, если бы не фантастический сейв Кепы – баск перевёл мяч в перекладину!

Ливерпуль мог дожать Челси со стандарта на 80-й минуте, когда Салах пробивал метров с 20-ти, однако обводной удар Мо задел голову Абрахама в стенке. Лондонцы сразу ж провели несколько быстрых контрвыпадов по флангам, а на 83-й неожиданно забили гол – это Маунт мощно выстрелил с левого края в дальний угол, но лайнсмен заметила у Мейсона офсайд.

Наказание за расточительность могло прийти на 86-й, когда Мане получил передачу на правый край штрафной, под углом вырвавшись один на один с Кепой – впрочем, его удар прошёл параллельно воротам. В конце концов, в игре на встречных курсах команды дошли до свистка Стефани Фраппар на 90+2-й минуте, который сообщил о переходе матча в дополнительное время.

На овертаймы Юрген Клопп выпустил Александера-Арнольда, сняв при этом Робертсона. Особых выгод эта замена не принесла, но в целом Ливерпуль начал очень мощно. На 93-й минуте мерсисайдцы создали первый момент – это Гомес дошел до линии штрафной и пробил с рикошетом, однако Кепа поймал мяч.

На 95-й же "красные" вышли вперёд после прорыва Фирмино на левый край штрафной и прострела в спины защитникам под удар Мане. Садьо мощным выстрелом в касание оформил дубль – 2:1!

Впрочем, сразу же после этого лондонцы прижали Ливерпуль, что вылилось в пенальти на 98-й минуте за фол Адриана против Абрахама. Жоржинью хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счёт – 2:2!

Тренеры моментально провели замены: Лэмпард выпустил Баркли, а Клопп бросил в бой Ориджи. Эти футболисты до свистка на второй овертайм никак не помогли своим партнёрам, но на 105-й минуте Челси едва не забыл третий гол: Педро ворвался на правый край штрафной и прострелил под удар Абрахаму, а тот с нескольких метров пробил в дальний угол – мяч прошёл в сантиметрах от штанги!

Последняя 15-минутка Суперкубка уступала в зрелищности первому экстра-тайму. Команды явно устали, однако больше сил осталось у Челси, который мог вырвать победу на 112-й и 113-й минутах. Сначала Маунт получил передачу под удар с линии штрафной и выстрелил в дальнюю девятку, но Адриан вытащил мяч; затем Педро пробил с полукруга под правую штангу, однако сфера пролетела рядом с каркасом ворот! На 118-й же метров с 20-ти Маунт пробил ещё раз (Адриан парировал), а Абрахам на добивании запустил мяч в небо.

Ливерпуль на это никак не ответил, но удержать ничейный счёт чемпионам Европы удалось. Финальный свисток Стефани Фраппар просигнализировал о том, что судьба Суперкубка будет решится в серии пенальти. С её начала в воротах Кепы с "точки" отличились Фирмино, Фабиньйо, Ориджи, Александер-Арнольд и Салах, хотя голкипер Челси несколько раз мог парировать. Адриану забили Жоржинью, Баркли, Маунт и Эмерсон – вратарь "красных" явно был хуже своего визави. Последний выстрел предстояло выполнить Абрахаму – и именно его ногами внезапно отбил Адриан!

Таким образом, Ливерпуль отпраздновал победу в серии пенальти (5:4) и триумф в Суперкубке УЕФА 2019!