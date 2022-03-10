Российский миллиардер Роман Абрамович попал в санкционный перечень. Все его активы заблокированы. Челси тоже придется отказаться от любой коммерческой деятельности. Клуб оказался на грани краха.

Челси – больше не топ-клуб: санкции Абрамовича блокируют все операции, фаны тоже пострадают

В конце концов, у Челси еще есть шанс избежать печального участия, сообщает inews. Абрамович не успел продать клуб раньше, но может сделать это уже во время действия санкций. Для этого приспешнику Путина придется отказаться от всего. Правительство Великобритании должно получить доказательства, что ни одна копейка не попадет в карман россиянина.

Напомним, что Челси находился в процессе поиска нового владельца. После начала войны, которую Россия развязала на территории Украины, Абрамович передал управление клубом благотворительному фонду и объявил, что продает Челси. Однако быстро завершить процедуру не удалось, а теперь и вовсе это почти невозможно реализовать.

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