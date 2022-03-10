Російський мільярдер Роман Абрамович потрапив у санкційний список. Усі його активи заблоковані. Челсі теж доведеться відмовитися від будь-якої комерційної діяльності. Клуб опинився на межі катастрофи.

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Зрештою, Челсі ще має шанс уникнути сумної участі, повідомляє inews. Абрамович не встиг продати клуб раніше, але має можливість зробити це вже під час дії санкцій. Для цього поплічнику Путіна доведеться відмовитися від усього. Уряд Великобританії повинен отримати докази, що жодна копійка не потрапить до кишені росіянина.

Нагадаємо, що Челсі перебував у процесі пошуку нового власника. Після початку війни, яку Росія розв'язала на території України, Абрамович передав управління клубом благодійному фонду та оголосив, що продає Челсі. Однак швидко завершити процедуру не вдалося, а тепер і зовсім не можливо це реалізувати.

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