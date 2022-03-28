Поки що власник Челсі, який є учасником переговорів між Україною і Росією, міг стати жертвою російських спецслужб.

У російського олігарха та членів української делегації переговорів із Росією виникли симптоми отруєння. Це трапилося після зустрічі в Києві, яка відбулася на початку березня.

Симптоми були такими: почервоніння і біль в очах, лущення шкіри на обличчі та руках, а також підвищена сльозотеча. Наразі всі постраждалі почуваються нормально та продовжують працювати у звичайному режимі, повідомляє The Wall Street Journal.

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Окрім Абрамовича, ознаки отруєння були у мінімум двох українців. Одним із них начебто був депутат Рустем Умеров. Підозрюють, що до спроби отруєння причетні прибічники "жорсткої лінії" Росії, які хотіли саботувати переговори про припинення війни в Україні.

Західні експерти, які розслідували інцидент, не змогли встановити причин раптового погіршення самопочуття членів переговорної групи. Водночас вони заявили, що метою цього вчинку було не вбивство, а залякування або попередження.

Зазначається, що 55-річний Абрамович разом з іншими учасниками переговорів після зустрічі в Києві вирушив до Львова, а звідти – в Стамбул через Польщу. У Володимира Зеленського, який теж зустрічався з олігархом, все нормально – у нього ніяких симптомів не виявили.

Нагадаємо, раніше на Абрамовича наклали низку санкцій та відсторонили від керівництва Челсі, але продати лондонський клуб російський мільярдер так і не зумів.

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